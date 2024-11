Ilveggente.it - Coppa Davis, dove vedere gratis l’Italia di Sinner in diretta tv

Leggi su Ilveggente.it

, tutto pronto a Malaga per l’esordio degli azzurri: Volandri si affida al numero uno del mondo per bissare il trionfo di un anno fa. Neanche il tempo di riprendersi dalla “scorpacciata” delle Atp Finals chetennistica è attesa da un altro grande appuntamento, l’ultimo di una stagione che ha regalato innumerevoli soddisfazioni all’intero movimento azzurro. A Malaga c’è da difendere il titolo vinto lo scorso anno in, quando& Co. hanno messo fine ad un digiuno che durava dal lontano 1976.diintv – Il Veggente (Ansa)Il capitano non giocatore Filippo Volandri confida di nuovo nel momento magico del numero uno al mondo, indiscusso protagonista in questo 2024 (2 Slam, 3 Masters 1000 ed il trionfo alle Atp Finals) per bissare lo storico successo del 2023.