Lanazione.it - Choc, i ladri sono due bambini: fermati dopo il colpo in casa, si scopre che hanno 12 anni

Lucca, 20 novembre 2024 – Quando gli è stata segnalata la presenza di alcuniin un’abitazione dell’Arancio appena bloccati da uno dei proprietari, i poliziotti accorsi subito sul posto pensavano di trovarsi davanti a dei malviventi esperti, alla classica banda che fa razzia nelle case. Ma quando lie controllatirimasti di stucco: si trattava infatti di due baby, ciascuno di appena dodici. Una vicenda insolita e sconcertante. La Polizia di Stato di Lucca ha denunciato due minori per furto in abitazione. Nella tarda mattinata del 15 novembre, l’attenzione di una volante è stata attirata da un cittadino che, nelle immediate vicinanze di via Orzali, nel quartiere dell’Arancio, stava inseguendo, a suo dire, dued’appartamento. I poliziotti, con l’ausilio delle altre volanti,riusciti a bloccare, in via Giusti, i due soggetti inseguiti.