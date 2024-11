Formiche.net - Che cos’è il Cyber Rapid Reaction Teams a cui ha aderito l’Italia

è entrata nel progetto Pesco “”, lanciato dalla Lituania nel 2018. Firmando l’adesione, ieri Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha dichiarato: “Questa iniziativa rafforza l’impegno congiunto per migliore risposta collettiva alle minacce cibernetiche”, elemento “chiave” per la sicurezza dell’Unione europea. La Pesco “deve essere un asset strategico per sviluppo capacità collaborative e per rafforzamento industria difesa europea”, ha aggiunto.La missione del progetto, che si basa sulla collaborazione civile-militare, è il supporto in occasione di incidenti informatici (tramite la condivisione di informazioni, la formazione congiunta, il sostegno operativo reciproco e la creazione di capacità congiunte) nella ricerca di un livello più elevato di resilienza informatica.