Cityrumors.it - Cassano e l’attacco a Salt Bae: “Qui non ci verrò mai piu!”. E svela il motivo…

Leggi su Cityrumors.it

Una cena nel noto di ristorante diBae, la prima e l’ultima,si lamenta del cuoco turco e lo critica pubblicamenteAncora una volta Antonioconcentra su di sé tutta l’attenzione della stampa e dei social. Ancora una volta l’ex campione di Roma, Sampdoria e Real Madrid – solo per citarne alcune – con le sue parole ha scatenato un dibattito, ma questa volta non su temi calcistici. Spesso protagonista con Lele Adani e Nicola Ventola nei salotti calcistici, dove si sono riuniti con la trasmissione ‘Viva El Futbol‘, dopo la scissione dalla ‘Bobo Tv’ per la pesante discussione con l’ex amico Bobo Vieri, oggiè ancora protagonista mettendo nel mirino calciatori e allenatori con giudizi spesso estremi.Bae: “Qui non cimai piu!”. Eil motivo.