Calhanoglu a breve gli accertamenti L’obiettivo dell’Inter – SM

Hakanoggi tornerà ad Appiano Gentile dopo esser rimasto con la Turchia in occasione della partita contro il Montenegro. Da Sport Mediaset i dettagli sulla giornata del turco.SITUAZIONE – Hakanha deciso di rimanere con la Turchia nonostante l’infortunio subito sabato scorso con il Galles. Il giocatore ha voluto dare il suo supporto ai compagni per la partita importantissima contro il Montenegro, poi persa per 3-1. La Turchia dovrà fare così i playoff di UEFA Nations League a marzo per accedere alla Lega A. Oggi il centrocampista tornerà ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi e lo staff hanno preparato un piano per il suo recupero., il piano per il recuperoRECUPERO –prima di tutto dovrà fare dei controlli. Glisaranno fondamentali per capire l’entità dell’infortunio.