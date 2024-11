Gaeta.it - Blitz al campo nomadi di via Moglia: arresti e demolizioni in arrivo dopo i controlli intensificati

Facebook WhatsAppTwitter In una serata di operazioni straordinarie, i carabinieri hanno effettuato un nuovoaldi via, raddoppiando igià avviati nei giorni passati. Queste azioni fanno parte di un piano di sicurezza volto a contrastare il degrado urbano e a ripristinare la legalità nelle aree critiche della città. Con il supporto dell’Ufficio Tecnico del Comune, l’operazione di questa sera è il seguito di un precedente intervento che ha portato alla scoperta di tre strutture abusive.La situazione delle costruzioni abusiveDurante il primo intervento al, le autorità hanno identificato circa quaranta persone, con un focus particolare su individui sospettati di furti avvenuti nei pressi del Ristorante Lago Azzurro di Volpiano. La scoperta di edifici abusivi ha subito chiamato in causa le procedure per la loro demolizione, che potranno avvenire una volta completate le verifiche tecniche e amministrative.