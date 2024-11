Nerdpool.it - Barry Keoghan e il futuro di Joker: l’attore risponde ai rumor sullo spin-off

Leggi su Nerdpool.it

Dopo il cameo in The Batman,ha conquistato il pubblico nei panni del, il leggendario Pagliaccio Principe del Crimine. Nonostante una breve apparizione nel film e una scena estesa rilasciata in seguito, i fan hanno iniziato a speculare sul ritorno del personaggio e sul suo potenziale ruolo nei prossimi progetti del The Batman-verse di Matt Reeves. Tuttavia, in una recente intervista con Josh Horowitz,ha messo a tacere isu uno-off dedicato al: “Nessun contatto al momento”Interrogato sul possibilediha dichiarato:“È un ruolo iconico, e chiunque lo interpreti porta con sé una grande responsabilità. Se avessi l’opportunità, mi piacerebbe esplorarlo ulteriormente e immergermi davvero nel personaggio. Ma, al momento, non sono stato contattato e non ho sentito nulla in merito.