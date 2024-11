Gaeta.it - Arrestati due giovani per rapine a Padova: l’operazione della Squadra Mobile

L'intensa attività investigativa di Padova ha portato all'arresto di due giovani sospettati di una serie di rapine denunciate nella zona di Sacra Famiglia. L'operazione è avvenuta nella mattinata del 14 novembre e ha visto coinvolti un diciottenne tunisino e un diciassettenne egiziano, entrambi irregolari e senza fissa dimora. Questi eventi evidenziano come le forze dell'ordine stiano intensificando le indagini per contrastare la criminalità nelle aree urbane.La rapina allo studente quindicenneIl primo dei crimini accertati riguarda un episodio avvenuto il 30 ottobre, nel quale un ragazzo di quindici anni è stato derubato del telefono mentre camminava verso casa dopo scuola. La vittima, mentre transitava sul ponte pedonale di via San Pio X, è stata avvicinata dai due, che con un movimento rapido hanno estratto il cellulare dalla tasca dei suoi pantaloni.