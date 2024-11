Ilfattoquotidiano.it - All’Officina Pasolini di Roma la rassegna ‘Futuro presente’: un’oasi nel deserto musicale di oggi

Venerdì e sabato scorsi sono stato ospite di Officinadi, invitato per seguire la“Futuro presente”, un festival dedicato alle nuove generazioni artistiche, con un programma molto interessante che va dal 15 novembre al 1° dicembre. In particolare, le due serate che ho seguito sono stati momenti di “restituzione” dei corsi svolti nei due anni precedenti, in cui i cantautori in erba si sono esibiti sul palco, prodotti, guidati e supportati dai docenti. Da Piero Fabrizi a Pietro Cantarelli o Roberto Angelini, fino al direttore della sezione canzone, Niccolò Fabi, sempre presente e meticoloso.Questi momenti, chiamati “Officina aperta. Il concerto”, sono stati preceduti nel pomeriggio da incontri chiamati “Costruzioni per l’uso”, con artisti giovani ma già abbastanza affermati, che vengono intervistati sulle dinamiche iniziali della propria carriera.