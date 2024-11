Gqitalia.it - Adorazione, il teen drama italiano che promette di lasciare il segno

Meglio farsene una ragione e accettare lo stato delle cose: il, come il nuovo, serie che adatta un best seller generazionale, è un prodotto che, almeno in questi anni, non sembra trovare un freno alle sue realizzazioni. Senza fare paragoni, possiamo dire che, ormai, storie di ragazze e ragazzi, ancorati a una realtà prettamente italiana, sono divenute una sorta di garanzia di successo. Dopo le incursioni “prison” e “college”, questo tipo di prodotto si fa mistery, con un classico colpaccio targato Netflix, che in sei puntate, dal 20 novembre,di fare proseliti. E infatti, almeno dai vari buzz, le carte in regola ci sono tutte per un prodotto che profuma di cult prima ancora di uscire.Il primo punto di forza sta nella fonte: la serie è tratta dall’omonimo romanzo (edito da 66thand2nd ) di Alice Urciuolo, scrittrice già nota per aver contribuito, in veste di sceneggiatrice, a successi come Skam Italia e Prisma.