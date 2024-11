Ilrestodelcarlino.it - Acquaroli, niente paura: "Questa non è l’Umbria. E contano le cose fatte"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caporaletti No panic,. Mentre il leader di Iv Matteo Renzi prenota già un posto nel futuribile campo largo delle Marche di ricciana ispirazione ("noi staremo con il centrosinistra e non accettiamo veti"), dopo un giorno di silenzio è il governatore Francescoche si incarica di raffreddare gli ardori nel campo avversario e di spegnere le fibrillazioni in casa propria, ammesso che ce ne siano. Il mantra è: teniamo i nervi saldi e pensiamo a lavorare, le Marche non sono, come Matteo Ricci e il Pd vorrebbero farci credere dopo la doppietta del centrosinistra alle regionali. "In Umbria già alle elezioni amministrative c’era stato un cambio alla guida di tante città, penso a Terni, Spoleto e Perugia – spiegaa margine del Consiglio regionale, schivando la mischia con l’eurodeputato dem, che non cita mai –.