Thesocialpost.it - Acireale, muore sul lavoro Giacomo Falzone Ingargiola: era un operaio 41enne di Mazara de Vallo

Tragedia sulad Aci Platani:dopo una cadutaMartedì scorso, nella frazione di Aci Platani, ad, si è verificato un tragico incidente sul, undi 41 anni originario didel, ha perso la vita cadendo da un muretto che delimita il torrente Lavinaio Platani, mentre era impegnato in un cantiere presso un casolare.Leggi anche: Tragico incidente sulla A4:Michela Mazzetti, due feriti graviCome è successoSecondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto al termine del turno di. L’uomo, seduto su un muretto alto oltre tre metri con altri colleghi, in attesa di un furgone per il rientro, è precipitato a terra, sbattendo violentemente la testa. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di, il personale dello Spresal dell’Asp di Catania e i vigili del fuoco del comando provinciale etneo.