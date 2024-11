Zonawrestling.net - WWE: Ritorno lampo per Rhea Ripley, combatterà nel War Games con una maschera protettiva

Leggi su Zonawrestling.net

Frattura dell’osso orbitale, come mostrato sui social WWE, questo era stato l’esito dell’infortunio dicirca un mese fa. Per l’Eradicator si temeva uno stop lungo, si era ipotizzato addirittura che rimanesse fuori fino alla Road To WrestleMania, invece l’ex campionessa mondiale ha bruciato i tempi e questa notte è apparsa a Raw pronta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo Warmatch femminile di Survivor Series.WAR!Il Warfemminile si sta sviluppando rapidamente in queste settimane con intrecci tra Raw e SmackDown, da un lato un team “heel” composto dalle due campionesse della federazione Liv Morgan e Nia Jax, affiancate dalle amiche Raquel Rodriguez e Tiffany Stratton e completato da Candice LeRae, dall’altro un team “face” con le campionesse di coppia Bianca Belair e Jade Cargill, con al loro fianco Naomi e IYO SKY.