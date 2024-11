Anteprima24.it - Vomero, il mistero del ‘fortino’ tra curiosità e paure

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn oggetto misterioso, quasi non identificato. Non è un ufo ma, a quanto risulta, un chiusino fognario. Piazzato al centro della carreggiata, in via San Gennaro Antignano. Nel cuore antico del, guardato dall’omonima chiesa. Ha forma circolare, è costruito in cemento, un’altezza di circa 40 cm. La fantasia popolare l’ha ribattezzato. Ma come spesso accade, è diventato sversatoio di rifiuti.Sporcizia a parte, tanti sono incuriositi dal manufatto. Ha il fascino perverso dell’ignoto, è un piccolo giallo napoletano. Altri, invece, sono preoccupati. “Quando non ci sono auto parcheggiate davanti, è poco visibile al transito dei veicoli” dice Rino Nasti, capogruppo di Europa Verde alla MunicipalitàArenella. Qualcuno chiedeva di rimuoverlo, se possibile.