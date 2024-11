Panorama.it - Voli supersonici passeggeri più vicini, successo per i test del Boom XB-1

Prosegue lentamente la sperimentazione di quello che si annuncia essere il progetto di aeroplano civile supersonico più promettente tra quelli finora cominciati e, nella maggioranza dei casi, abbandonati per mancanza di strategia e finanziamenti. Il jet XB-1 diSupersonic ha infatti stabilito un nuovo record di velocità durante il settimo volo di prova che la società del Colorado ha svolto nell’ambito del programma di prove previsto dal programma. Questo settimo volo, effettuato il 5 novembre scorso, è stato anche l’ultimo dei dieci previsti in modalità subsonica e pianificati per confermare le prestazioni e le qualità di volo riguardanti la manovrabilità dell’aeroplano prima di tentare di raggiungere velocità supersoniche. Nel volo, durato 55 minuti, l'XB-1 ha raggiunto un'altitudine di 23.