Vento fortissimo e possibili danni, in Toscana è allerta arancione

Firenze, 19 novembre 2024 – Scatta un’persulla costa e sui rilievi per la giornata di mercoledì 20 novembre. Con latà dia causa delle raffiche, che si annunciano particolarmente forti. La Regione emette un bollettino specifico e mette in guardia i cittadini. Previsoni meteodunque sulle zone costiere da Pisa fino a sud, al confine con il Lazio.l’anche sui rilievi della provincia di Firenze. Sul resto della, sempre per, l’sarà gialla. Già nella giornata di lunedì 18 novembre era stata diramata un’gialla persulla costa. Sempreè l’per mareggiate. Le onde potrebbero colpire duro sulla costa livornese, sia nel capoluogo che in tutta la provincia, Isola d’Elba compresa.