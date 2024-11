Ilprimatonazionale.it - Tornare Romani (nonostante gli squali): ecco il Gladiatore 2

Roma, 19 nov – C’è una retorica più insopportabile di quella “cervellotica” sull’attinenza storica dei film? Non credo, a meno di non essere veramente estimatori delle rievocazioni brancaleonesche che possiamo vedere alle sagre di paese. Le storie non devono essere sempre e per forza “vere” (il cui significato nella dimensione storica meriterebbe una riflessione a parte), ma possono essere romanzate o del tutto inventate. L’importante è mantenere sempre un criterio di verosimiglianza, il quale può portarci a vedere il secondo capitolo delsenza troppe preoccupazioni circa woke e roba simile.Il2 è il film che uno si aspettaIl2 è proprio il film che uno può aspettarsi. Fu Quentin Tarantino, nel 2003, a sottolineare molto ironicamente proprio questo passaggio, quando disse: «Certo, Kill Bill è un film violento.