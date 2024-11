Lanazione.it - Tavolo della moda. La Cgil chiama in causa il Governo

Arezzo, 19 novembre 2024 – Ieri in Regione a Firenze si è svolto ilsulla vertenza alla presenza del presidente Eugenio Giani, degli assessori regionali Leonardo Marras e Alessandra Nardini, del Direttore Paolo Tedeschi, del consigliere sulle crisi Fabiani, delle associazioni d'impresa , dei sindacati confederali e di vari sindaci e assessori. Vi ha preso parte anche Fabio BernisegreteriaToscana (insieme a Filcteme Fiom): “E' stato un incontro utile che ha consentito di evidenziare il difficile periodo del sistema manifatturiero in generale e del sistema- ha detto - Ilha condiviso la necessità di sollecitare ilin merito agli ammortizzatori sociali in deroga, che per laoltre a essere tardivi e insufficienti risultano ancora non utilizzabili, e alla definizione di politiche industriali e di investimento che tutelino il Made in Italy di cui il settoreè parte importante”.