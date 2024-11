Anteprima24.it - Taranto-Benevento, designato l’arbitro della sfida dello “Iacovone”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoper il match che ildisputerà sabato prossimo (ore 15) allo “” contro il. Si tratta del quinto anno Samuele Andreanosezione di Prato, un fischietto al suo quinto anno nella Can di C. Non ha nessun precedente con la Strega. In Pugliatoscano sarà coadiuvato dagli assistenti Mario Pinna di Oristano e Pierpaolo Carella de L’Aquila; quarto ufficiale Marco Aurisano di Campobasso. L'articolo” proviene da Anteprima24.it.