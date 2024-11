Ilfattoquotidiano.it - Suicida dopo condanna per maltrattamenti in famiglia e abusi, indagini dei carabinieri

Un uomo di 47 anni si è ucciso ieri sera in una cascina per la quale lavorava a San Martino in Strada (Lodi). L’uomo – che è stato trovato impiccato – la scorsa settimana era statoto a cinque anni e due mesi di reclusione in primo grado con il rito abbreviato a Lodi, perai danni della moglie, che si era costituita parte civile. Lesono affidate ai.Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22)L'articoloperindeiproviene da Il Fatto Quotidiano.