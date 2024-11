Ilfattoquotidiano.it - “Strizziamo i vestiti zuppi di sudore, ma non possiamo scappare”: i lavoratori sfruttati per preparare i Mondiali 2034 in Arabia Saudita

Senza un contratto e una busta paga certa. L’unica documentazione ufficiale registra le ore sul posto di lavoro e nulla di più. Più di metà giornata trascorsa nel cantiere dello stadio Aramco di Al Khobar, città sulla costa orientale dell’, per meno di 2 euro all’ora: “Non è facile lasciare questo lavoro perché hanno i miei soldi“, afferma un lavoratore proveniente dal Bangladesh occupato per il nuovo gioiello architettonico da 47mila posti da quattro mesi ma che, ad ora, ha ricevuto solo uno una mensilità. “Non so se verrò mai pagato per intero”. Dietro la candidatura (ormai certa ma non ancora ufficiale) dell’per idi calcio del, ci sono migliaia di immigrati che devono acquistare la propria assicurazione, trovare le proprie stanze e, ogni mese, consegnare circa una settimana di stipendio ai loro sponsor sauditi per pagare il permesso di soggiorno.