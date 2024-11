Secoloditalia.it - Stash dei The Kolors derubato a Milano. Ma scatta una foto e fa arrestare i ladri

Anche il cantanteè finito vittima della criminalità a. Due uomini lo hanno distratto mentre stava salendo in macchina, facendogli credere che sotto l’auto ci fosse un gatto, e gli lo hanno, portandosi via uno zaino che era sul sedile posteriore e che conteneva quattro orologi preziosi per un valore di alcune decine di migliaia di euro e il computer con le nuove canzoni in preparazione. Il frontman dei The, però, si è reso conto subito di quello che era successo e ha avuto la prontezza dire unaall’auto con cui i duesi erano allontanati. Un riflesso che si è rivelato determinante per le indagini della Squadra mobile, che ha identificato ie recuperato la refurtiva.: il racconto (a lieto fine) sui socialI fatti sono avvenuti la scorsa settimana, all’uscita dalla sala prove dove il cantante, al secolo Antonio Fiordispino, si sta preparando con il gruppo per il tour europeo.