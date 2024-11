Spagna Hermoso e Paredes non convocate | c’entra un documentario Netflix?

Leggi su Sportface.it

Ha destato scalpore inla mancata convocazione di Irenee Jenniper gli impegni contro Corea del Sud (il 29 novembre) e Francia (il 3 dicembre). Secondo la stampa spagnola, alla base di questa esclusione da parte del ct, Montserrat Tomé, sembrerebbe esserci unin merito alla vicenda Rubiales, diffuso il 1° novembre. Più precisamente, i vertici del calcio iberico non avrebbero gradito le dichiarazioni che le due giocatrici hanno rilasciato davanti alle telecamere. Sono state inveceAlexia Putellas e Aitana Bonmatì, anche loro protagoniste del.“Stiamo vivendo una situazione eccezionale ormai da due anni e, quando abbiamo iniziato, avevamo le idee chiare su cosa volevamo essere come squadra. Non voglio dire che queste giocatrici non fossero all’altezza del compito, ma ho le idee chiare su cosa voglio che sia la squadra e cosa mi piace vedere” ha dichiarato in conferenza stampa Tomé.