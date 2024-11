Ilfattoquotidiano.it - “Sono più vanitoso che grasso, al ristorante non vado più da quando sono stato licenziato: chi se lo può permettere?”: parla Edoardo Raspelli

piùche. Stamattina la bilancia diceva 96 chili. Alnonpiù dacon una mail da ilgusto.it. Chi se lo può?”. E’ una ruota libera quello che si racconta in un’intervista al Giornale. 76 anni, primo critico gastronomico italiano, figura iconica della televisione e penna tagliente,è noto per le sue recensioni spietate e per il volto bonario che i fan riconoscono persino negli Autogrill. Ma dietro la fama si cela una vita vissuta tra passioni e tormenti, successi e profonde ferite, che il giornalista racconta ora con sincerità disarmante.Nonostante una carriera che lo ha reso un volto familiare della tv con 614 puntate di Melaverde e la lunga esperienza come critico per Il Gusto e la Guida dei Ristoranti dell’Espresso,ammette: “Non mi hanno mai pagato molto”.