Tvplay.it - Serie A, arriva l’esonero: c’è il comunicato ufficiale

Leggi su Tvplay.it

to in questi minuti il: c’è un altro esonero inA, il club ha ormai deciso. Un nuovo esonero inA. Questi primi mesi del campionato sono stati davvero particolari per il calcio italiano, considerando che c’è stato poco tempo per vedere l’effettivo livello di alcune realtà, con gli infortuni che in alcuni casi hanno giocato in ruolo crurale. E cosi c’è stato primadi Daniele De Rossi, un fulmine a ciel sereno in casa Roma, che ha portato anche la piazza a ribollire.L’arrivo di Ivan Juric e un’avventura che è di fatto durata poco per l’ex allenatore del Torino: altro esonero e scelta da parte della dirigenza giallorossa che è ricaduta su Claudio Ranieri, figura di spicco all’interno dell’ambiente romanista e uomo amato dalla piazza. Ranieri si è subito presentato con l’idea di voler stimolare tutti, dai giocatori ai tifosi.