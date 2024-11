Lettera43.it - Scontro tra Lega Serie A e Stats Perform: rischia di sfumare un accordo da 200 milioni

Ladi perdere fino a 200di euro a causa del passo indietro della società di statistiche e scommesse. A rivelarlo è stato il giornale Milano Finanza, che ha spiegato come a ottobre il big americano abbia indirizzato una lettera ai vertici dellaA spiegando di non voler dare seguito agli accordi. Una comunicazione da cui potrebbe partire una lunga battagliale per i diritti sul betting. Ma soprattutto chedi far40l’anno per cinque anni che sarebbero dovuti entrare nelle casse dellaA.Luigi De Siervo, l’amministratore deto dellaA, premiato a un evento dellaC (Getty Images).Il sì anel febbraio 2024L’è stato suggellato nel febbraio 2024, quando laha accettato formalmente l’offerta presentata danell’ottobre 2023 dopo aver partecipato a una procedura pubblica.