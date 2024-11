Ilfattoquotidiano.it - Scaleway, gruppo Iliad, presenta la sua visione di AI: maggiore capacità di calcolo, sostenibilità e ricerca collaborativa

, il fornitore di servizi in cloud del, hato le sue novità nel campo dell’intelligenza artificiale durante l’ai-Pulse 2024, evento che ha visto 1.300 presenze alla Station F di Parigi. Grande, efficiente ed aperta sono i cardini sulle quali si poggerà la strategia AI dipresente ma, soprattutto, futura. Oltre ai modelli costantemente in sviluppo, Damien Lucas, CEO di del cloud provider, ha annunciato che ladidel cloud europeo di– la più ampia già presente sul mercato – è triplicata nell’ultimo anno grazie all’aggiunta di nuove GPU NVIDIA H100, ed a breve crescerà ancora, raggiungendo un valore cinque volte superiore grazie all’utilizzo di oltre 5.000 GPU.“La nostre più recenti novità e innovazioni ci permettono non solo di essere nella posizione ideale per potenziare l’ecosistema europeo dell’intelligenza artificiale, ma anche di democratizzare l’IA, rendendola più accessibile che mai”, ha dichiarato Damien Lucas.