Rodrigo Bentancur colpito con sette partite di squalifica per i commenti di Son

2024-11-18 12:59:50 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il centrocampista del Tottenhamè statocon unadie una multa di £ 100.000 per iche ha fatto sul compagno di squadra Son Heung-min.L’uruguaiano è stato giudicato colpevole dalla Federcalcio di una violazione aggravata della FA Rule E3.2, utilizzando parole ingiuriose e/o offensive con riferimento – espresso o implicito – alla nazionalità e/o alla razza e/o all’origine etnica.è apparso nella trasmissione televisiva Pro La Camiseta in patria a giugno. Il conduttore Rafa Cotelo ha chiesto una maglia da giocatore degli Spurs a cuiha risposto dicendo: “Di Sonny? Potrebbe essere anche il cugino di Sonny dato che sembrano tutti uguali.