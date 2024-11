Rifiuti ne produciamo troppi La differenziata cala al 648% Secondi in Italia per caro-Tari

Lanazione.it - Rifiuti, ne produciamo troppi. La differenziata cala al 64,8%. Secondi in Italia per caro-Tari

di Mario Ferrari PISA Pisa è il secondo capoluogo di provincia inper la(la tassaper i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero deiurbani) più costosa d’. È quanto emerge dal Rapporto 2024 dell’Osservatorio prezzi effe di Cittadinanzattiva, che ha stilato il report sulla spesa media per idi una famiglia composta da tre persone e una casa di proprietà di 100 mq. I dati che emergono non tracciano un bilancio positivo per il nostro capoluogo, dove il costo per la tassa suinel 2024 è di 512 euro, numero che rende Pisa la più cara d’dopo Catania (che mantiene il suo primato di 594 euro a famiglia). Un incremento del 6,4% rispetto al 2023, dove all’ombra della Torre pendente il costo della tassa suiera di 481 euro, cifra che ci poneva a un passo dal podio dei più cari del Paese.