Rescissione di Balotelli | terremoto Genoa dopo l’arrivo di Vieira

Gilardino esonerato poco fa anche per le incomprensioni con la dirigenza in tema di mercato. Al suo posto il francese, che spinse l’attaccante a lasciare il Nizza nel gennaio 2019È già conclusa l’avventura di Marioal? Domanda legittimal’esonero improvviso di Alberto Gilardino, da tempo in rotta con la società per questioni di mercato, conal suo posto di Patrick. Ovvero di colui il quale andò allo scontro con il classe ’90 nel corso dell’esperienza sulla panchina del Nizza.didisulla panchina del(LaPresse) – calciomercato.it“Non me ne sarei mai andato via se non fosse venuto lui“, dissemesi fa a proposito del suo rapporto tutt’altro che idilliaco con l’ex centrocampista, peraltro suo compagno di squadra ai tempi dell’Inter, che lo spinse a salutare la Costa Azzurra nel gennaio 2019.