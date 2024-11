Fanpage.it - Regionali, Nevi a Fanpage: “FI raddoppia consensi in E-R e Umbria. Dalla Chiesa su alluvione? Era critica politica”

Il portavoce di Forza Italia Raffaelecommenta la sconfitta del Cdx alleined Emilia-Romagna: "Forza Italia si stabilizza come secondo partito della coalizione, siamo ormai il terzo partito d'Italia", ha detto in un'intervista a.it. Un passaggio poi sulle parole della parlamentare Ritasull': "Le sue parole sono state strumentalizzate. Il suo intento non era offensivo".