Anteprima24.it - Qualità della vita, Perifano: “Bisogna essere coerenti nei giudizi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma diLuigi Diego, portavoce dei Consiglieri Comunali di Alleanza per Benevento.Leggo che il Sindaco Mastella si è risentito per via di certe polemiche sulla interpretazione dei dati emergenti da una delle tante inchieste statistiche sullae sugli indicatori economici del territorio. Personalmente, a dire il vero, non ho mai attribuito molto peso a queste classifiche, e perciò non le ho mai commentate, né quando hanno evidenziato risultati positivi, né quando, al contrario, hanno portato a conclusioni negative. Ritengo che si basino su criteri spesso aleatori, tali da produrre esiti anche contrastanti. Tuttavia: le classifiche o valgono sempre, o non valgono mai, e se si decide di utilizzarle per misurare e pubblicizzare il valorepropria azione amministrativa- scelta che trovo molto discutibile- esse vanno accettate non solo quando sono gratificanti, ma anche quando pongono in risalto criticità e limiti sui quali lavorare e migliorare.