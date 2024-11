.com - Promozione / Le doppiette di Cordella e Pierandrei lanciano Jesina e Marina

Anche Pagliardini (Lunano) va in gol due volte ed inguaia il Moie Vallesina. Fermignanese sempre al comando, il Vismara fa sul serio. Battuta d’arresto della Biagio Nazzaro dopo sette risultati utili consecutivi. E’ stato un turno che ha consegnato le dimissioni del presidente chiaravallese Latini e la vibrata protesta del diesse dell’Appignano VALLESINA, 19 novembre 2024 – 11° giornata che come come al solito ha prodotto qualche risultato alla vigilia non ipotizzabile (su tutti il successo del Lunano a Moie), le dimissioni di un presidente (Latini della Biagio Nazzaro), l’intervento di un direttore sportivo (Buldorini) al quale non è andato proprio giù la direzione arbitrale in– Appignanese.I numeri dicono che le vittorie sono state 5, di cui 2 fuori casa (Lunano e Vigor Castelfidardo), i pareggi 3 di cui 1 solo 0-0.