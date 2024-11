Scuolalink.it - Prevenzione del bullismo e cyberbullismo: una giornata di formazione per gli studenti del ‘Quinto Ennio – Battisti’ di Lecce

Leggi su Scuolalink.it

Il comunicato stampa, inviato in redazione dall’agenzia Nova News, dà notizia di unadispeciale che si è recentemente svolta presso l’Istituto Comprensivo “Quinto– Battisti” di, organizzata in collaborazione con le associazioni Moige e Mabasta, per sensibilizzare glisui temi dele del cyber. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo di giovani e professionisti del settore, offrendo un’importante occasione di riflessione e apprendimento su tematiche sempre più rilevanti nel contesto scolastico e sociale odierno. Moige e Mabasta insieme per preveniree cyberL’Istituto Comprensivo “Quinto– Battisti” diè stato protagonista di un’iniziativa unica nel suo genere. Le associazioni Moige e Mabasta, specializzate nellae nel contrasto dele del cyber, hanno organizzato un’intensadidedicata aglisi.