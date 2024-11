Quotidiano.net - Piantedosi, 96 donne uccise nel 2024. La campagna #Nessunascusa

Roma, 19 novembre– Novantaseinel: un’emergenza, ha ribadito il ministro dell’Interno Matteo. Dall’1 gennaio al 3 novembre di quest’anno, in Italia, ha ricordato il ministro, “sono stati registrati 263 omicidi: 96 vittime erano, 82in contesti familiari o affettivi e 51 per mano del partner o dell’ex partner”. L’occasione è stata la presentazione alla Luiss di Roma della#Nessuna scusa. Il ministro ha poi ricordato che oltre agli omicidi, “ci sono altri reati”, “significativi anche di un fenomeno molto più vasto. In questa direzione, anche il nostro Paese deve farsi promotore di un messaggio che sia inequivocabile e coraggioso, vale a dire che la violenza sullecontinua a essere un’emergenza da contrastare con ogni possibile soluzione”.