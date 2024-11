Per il tumore al pancreas Fiumicino si illumina di viola

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 novembre 2024 – In occasione della Giornata Mondiale Contro ilal, il 21 novembre 2024, il Ponte 2 giugno disaràto di. L’Amministrazione Comunale ha aderito all’attività di sensibilizzazione “Facciamo luce sulal” che ogni anno coinvolge numerose città d’Italia, promossa dall’Associazione Nastroe ispirata alla campagna internazionale “Light It Purple”.Ilalè una neoplasia maligna che si distingue per l’elevata mortalità e una delle principali criticità associate a questa patologia, è rappresentata dalla sua insidiosità nelle fasi iniziali: i sintomi sono spesso assenti o, se presenti, tendono ad essere aspecifici, portando a una diagnosi in stadi avanzati, quando le opzioni terapeutiche sono più limitate.