Nazionali, Obiang è il primo a rientrare. Oggi sarà di ritorno anche Thorstvedt

Ilè stato Pedro, reduce dai circa due terzi di match disputati con la ‘sua’ Guinea Equatoriale, sconfitta 3-0 dal Togo domenica sera, e tra domani e mercoledi rientrano tutti gli altri. Porte girevoli al Mapei Football Center, dove il Sassuolo ha ricominciato a lavorare ieri agli ordini di Fabio Grosso in vista della partita che lo oppone, sabato pomeriggio al Mapei Stadium, alla Salernitana, e dove sono attesigli altriche la pausa ha aggregato alle lorodi appartenenza., in gruppo, ciinfattiKristian, fin qua unico del ‘plotoncino’ neroverde che non si è riposato durante la pausa ad aver fatto percorso netto. Con la Norvegia – un’ora in campo per il tuttocampista neroverde – ha infatti bissato, battendo 5-0 il Kazakistan, il successo già ottenuto giovedi scorso in Slovenia.