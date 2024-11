Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Jumanji spiega perché Kirsten Dunst non è mai tornata per i sequel

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.IlJake Kasdan continua a cercare il modo giusto per riportarenell’universo di, il celebre franchise che ha subito una trasformazione radicale con i recenti, che ha interpretato il personaggio di Judy Shepherd nel film originale del 1996, non ha mai fatto ritorno nei revival, e la questione del suo coinvolgimento è rimasta in sospeso per anni.Jake Kasdan e il possibile ritorno dinel franchise diKasdan, parlando con The Hollywood Reporter, ha sottolineato il grande rispetto per il film originale con Robin Williams, che ha definito una pietra miliare del cinema d’avventura. Sin dall’uscita di: Welcome to the Jungle nel 2017, ile il suo team creativo hanno cercato di mantenere un filo conduttore con il passato.