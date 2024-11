Ilgiorno.it - Milano, la Foresta invisibile che mangia lo smog su palazzi e grattacieli

, 18 novembre 2024 –, insieme alle altre principali metropoli italiane, entro il 2030, avrà la più grande “" anti‘diffusa’ con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria grazie alle tecnologie fotocatalitiche. Questo progetto ‘rivoluzionario’, promosso da Reair, con sede proprio a, e patrocinato da Green Building Council Italia e Fondazione Politecnico di, avrà un’estensione complessiva (pur essendo in luoghi diversi) di 10 km², più dell’intero centro storico di(9,7 km²), e sarà in grado di disgregare più di 2.000 tonnellate dei principali inquinanti al pari di 4,3 milioni di alberi. Il rivestimentotra le città più inquinate d’Europa Il progetto Reair Città come ecosistemi viventi Effetti sul cambiamento climatico Skyway Monte Bianco e il murale ‘Respiro’ aIl rivestimentoIn pratica si tratta di ‘ricoprire’ superfici e vetrate di, scuole e quant’altro, con una patina (può essere trasparente o facente parte di vernici) contenente dei composti in grado “di abbattere le nocive emissioni di ossidi di azoto, ma anche composti organici volatili (VOC), polveri sottili (Pm 10; 2,5) e altri agenti patogeni nocivi che verrebbero trasformati in sottoprodotti innocui come sali, anidride carbonica e acqua”, come spiega Reair.