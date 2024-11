Dailymilan.it - Milan, dopo Rafael Leao tocca a Theo Hernandez: ecco cosa c’è dietro la crisi del francese

Leggi su Dailymilan.it

Prima ladie adesso quella di: in casaci si chiede i motivi dell’involuzione delè in. E’ questo ciò che si evince dalle parole del ct della Francia Didier Deschamps, che ha affermato come ilstia vivendo un momento complicato dal punto di vista della stanchezza psicologica, più che quella fisica.aver risolto il caso, che stava scivolando in un pericoloso tunnel senza via d’uscita, alternando prestazioni appena sufficienti, ad altre gravemente insufficienti, adesso nella situazione del portoghese sembra esserci entrato il terzino del Diavolo.da ormai un po’ di tempo non è più lo stesso. Questo, anche a fronte di un rapporto con Paulo Fonseca che, come nel caso del numero dieci, non è ancora sbocciato.