Mercato Napoli cessione a gennaio e nuovo acquisto | svelato il doppio affare

In casa, i tifosi si chiedono quali possano essere gli obiettivi del club azzurro in vista di, dopo che il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna ha preannunciato movimenti.Ilnon resterà a guardare in vista deldi: ad annunciarlo è stato il direttore dell’area sportiva del club partenopeo, Giovanni Manna, nel corso delle parole rilasciate quest’oggi dal direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, al Social Football Summit (qui per rivedere la sua intervista). Già in queste settimane si sta parlando di quello che possono essere i nomi accostabili al club del presidente Aurelio De Laurentiis, chiamato a un ulteriore lavoro importante per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.La sensazione è che il reparto che sarà particolarmente tenuto d’occhio dai partenopei sarà quello difensivo: i profili accostati alla compagine napoletana sono già molteplici, anche se il tutto potrebbe dipendere dal futuro di Juan Jesus.