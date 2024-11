Unlimitednews.it - Mattarella “L’interlocuzione è l’esplicarsi della democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo dei corpi intermedi, la concertazione tra parti sociali e istituzioni consentono di raggiungere punti di equilibrio e di costruire il futuro. Il dialogo, l’ascolto, sono gli strumenti che hanno consentito all’Italia di progredire: si colgono, talvolta, spinte a considerare un valore, invece, la rottura, lo scontro. Quasi che il progresso non passi, al contrario attraverso la coesione e la partecipazione. La interlocuzione non è un inciampo, un fastidio, un rito: èdi un Paese,vita di una comunità non di sudditi ma di cittadini consapevoli”.Così il presidenteRepubblica, Sergio, nel suo intervento all’assemblea di Confesercenti.(ITALPRESS).-Foto: Quirinale-Unlimited News - Notizie dal mondo