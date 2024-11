Ilfattoquotidiano.it - Lutto per la Regina Camilla: è morta Beth, la sua amata cagnolina. Il commosso addio sui social: “Ha portato tanta gioia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un vuoto che nessun titolo reale può colmare. Laè inper la perdita della sua, una Jack Russell Terrier adottata nel 2011 dal canile londinese di Battersea. La notizia della scomparsa della cagnetta, soppressa nel fine settimana a causa di un tumore incurabile, è stata diffusa attraverso un messaggio ufficiale sull’account X di Buckingham Palace: “Un triste, l’amatissima compagna della, che hadurante le passeggiate, aiutando nei doveri ufficiali, o rannicchiata accanto al fuoco”. Il post è stato accompagnato da immagini e video che la ritraevano nelle sue attività quotidiane: giocare con la, passeggiare nei giardini reali e persino presenziare a momenti ufficiali. Scene che hannoi sudditi, sottolineando come la sua perdita sia stata un duro colpo per la Sovrana, che si sta riprendendo da una recente infezione toracica stagionale che l’ha costretta a sospendere gli impegni pubblici per alcuni giorni.