Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 25 al 29 novembre

Getledal 18 al 22Scopri cosa accadrà nei prossimi episodi di, Get(A?k Mant?k ?ntikam), la nuova serie tv turca di genere rom-com, disponibile on demand su Mediaset Infinity.Getledal 25 al 29Negli episodi in onda dal 25 al 29Ozan continua a provare sentimenti per Esra, ma fatica ad ammetterlo persino a se stesso. La situazione si complica quando scopre che Esra e Cinar lavoreranno fianco a fianco: questa notizia lo turba profondamente. Nel frattempo, il legame tra Cinar ed Esra diventa sempre più stretto, alimentando la gelosia di Ozan. Esra, però, si ritrova a vivere una situazione inaspettata: si sveglia a casa di Ozan senza ricordare nullasera precedente e lo accusa di preoccuparsi ancora per lei, nonostante i suoi sforzi per negarlo.