Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 7-7, Europei curling 2024 in DIRETTA: si va all’extra end, azzurri di mano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:01 Ora Mosaner libera un’altra guardia, stavolta al centro16:00 Arman libera le guardie15:59 Prosegue il gioco di guardie della15:57 Serpentina di stone sulla parte bassa del cerchio. Due di queste sono dell’.15:53 Undicesima, undicesimo canovaccio. Guardia per la, l’dentro.INIZIO EXTRA END15:53 Glihanno trovato la quadra per impantanare la trama offensiva di unanon perfetta. Adesso è arrivato il momento di capitalizzare. Comincia l’extra end. FORZAThat’s one way to clean up the end! Amos Mosaner makes three go away in the 10th end Watch the action: https://t.co/u1IYfEBOkx#ECC #pic.twitter.com/gaT03tgOSU— World(@world) November 19,15:53 e così è! Lapareggia i conti!7-7, si vaend con glidi!15:51 Perfetto Retornaz che mette la sua pietra al centro.