Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 10-7, Europei curling 2024 in DIRETTA: grandissima vittoria all’extra-end e primato nel round robin!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:12 JOEEEEEL RETORNAZZZZZZ! TRE PUNTI PER L’! ABBIAMO BATTUTO I TITANI!10-716:11 Lacerca di complicare la vita agli azzurri con un ottimo rilascio, la stone si trova esattamente nella parte del rosso, zona centrale. C’è bisogno di un tiro perfetto, soprattutto di una velocità perfetta. Possono arrivare tre punti16:09 Time out anche per la16:09 Sul velluto gli azzurri piazzano una seconda stone a punto. Ora l’ultimo tiro di Mouat, poi di nuovo Joel16:06 Time out16:05 Adesso Mouat mette una guardia di protezione16:04 Mosaner libera ancora e mette una stone al centro del cerchio.16:03 Da comprendere meglio il raise/tap back effettuato da Hardie che non libera del tutto il cerchio dalle stone azzurre16:01 Ora Mosaner libera un’altra guardia, stavolta al centro16:00 Arman libera le guardie15:59 Prosegue il gioco di guardie della15:57 Serpentina di stone sulla parte bassa del cerchio.