Gaeta.it - L’intelligenza artificiale nel processo educativo: il ruolo delle scuole secondo Cristina Pozzi di Edulia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nell’era digitale in cui viviamo,sta assumendo unsempre più centrale nel mondo dell’educazione e della formazione. La CEO di, durante un recente evento ospitato da Adnkronos, ha condiviso la sua visione su come queste tecnologie influenzino i metodi di insegnamento e apprendimento nelle, parte integrante del mondo Treccani, si dedica alla creazione di risorse digitali e contenuti educativi, instaurando un dialogo profondo tra tecnologia e cultura.La scuola come officina del futuro, leoggi si trovano al centro di una significativa trasformazione culturale e tecnologica. In un contesto globale caratterizzato da rapidi cambiamenti, l’istituzione scolastica diventa un vero e proprio laboratorio dove si rielaborano le sfide e le opportunità introdotte dalla digitalizzazione e dall’uso del