Lopinionista.it - Ligabue: Radiofreccia e Rtl 102.5 radio ufficiali de “La notte di Certe Notti”

Leggi su Lopinionista.it

foto di Maurizio BrescianiMILANO –e Rtl 102.5 saranno lede “Ladi”. Il 21 giugno 2025, a vent’anni dal primo storico concerto a Campovolo (10 settembre 2005), Lucianotornerà a Reggio Emilia con un grande evento per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “”, il brano del 1995, contenuto nell’iconico album “Buon compleanno Elvis, che ha segnato uno dei momenti più significativi della sua carriera. Le duesono pronte a portare la loro energia a Campovolo con il lorotruck posizionato sulla LIGASTREET. Questo spazio sarà un vero e proprio punto di riferimento e intrattenimento per tutti i fan che si preparano a vivere un concerto indimenticabile.Daltruck,e RTL 102.5 animeranno l’evento con attività sia in onda che fuori onda, coinvolgendo il pubblico e rendendo “LADI” ancora più speciale.