Life is Strange | Double Exposure è disponibile per Nintendo Switch

Da oggi, 19 novembre, èsuleShop la versione digitale diisper. Il gioco, già uscito per le altre console e PC, arriva con un nuovo trailer che ne mostra le caratteristiche per la console della grande N. La versione fisica, invece, arriverà il 28 gennaio. Inis, ci metteremo nei panni di Max Caulfield, fotografa ospite alla prestigiosa Università Caledon. Dopo aver trovato Safi, la sua nuova migliore amica, morta tra la neve, Max prova a riavvolgere il tempo, un potere che non usa da anni. Al suo posto, apre un portale per una sequenza temporale parallela in cui Safi è ancora viva, seppur in pericolo! Max capisce che l’assassin? colpirà di nuovo, in entrambe le realtà. Solo Max può visitare le due sequenze temporali per risolvere ed evitare lo stesso omicidio.