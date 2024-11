Movieplayer.it - Libera, la recensione: dimenticate Cettina, ora Lunetta Savino è la giudice Orlando

Leggi su Movieplayer.it

è unadi origine palermitana trapiantata a Trieste, che ha perso la figlia ma non ha smesso di credere nella giustizia. In onda dal 19 novembre ogni martedì su Rai1. Di avvocati è piena la serialità contemporanea ma, negli ultimi anni, abbiamo imparato a conoscere anche le altre figure professionali che abitano il tribunale, luogo della giustizia per eccellenza. Soprattutto i giudici, che hanno un rapporto diverso con la Legge perché la devono far rispettare e soprattutto decidere, attraverso di essa, il destino degli imputati, quando non vi è una giuria di mezzo.che, oltre all'indimenticabile, è stata già avvocato in Studio Battaglia ora diventain, la nuova serie in onda per quattro settimane su Rai1., di nome e di fatto La fiction Rai .